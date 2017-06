Lameussil kasvas orbiidil kaks pead

Rahvusvahelise kosmosejaama pardal lameussidega katseid teinud teadlased leidsid, et mikrogravitatsiooni tingimustes võib kasvada ühe pea amputeerimise järel olenditele kaks pead.

Liiki Dugesia japonica kuuluvad lameussid elasid 2015. aastal rahvusvahelise kosmosejaama pardal kokku viis nädalat. Osadel lameussidel lasti katseperioodi vältel vabalt kasvada ja areneda, teistel amputeeriti pea ja/või sabaosa. Neist mõnel ka mõlemad. Viimastel jäi alles vaid seedeelundkond ja seda toruja suuga ühendav neel.

Maal kasvatavad lameussid harilikud taolise kohtlemise peale endal uue saba ja pea. Seejuures näivad mõnede katsete kohaselt taastuvat isegi nende algsed mälestused või vähemalt varem õpitud käitumismallid. Orbiidil kasvas ühele lameussile aga kaks pead ja üks täiendav suu.

Tuftsi ülikooli bioloog Junji Morokuma kirjutab kolleegidega ajakirjas Regeneration, et organismi taastumise ajal mõjutavad protsessi mitmed füüsilised jõud ja biofüüsikalised tegurid. Nii pole ime, et organismi normipärases arengus võib tekkida kaaluta olekus suuremaid või väiksemaid häireid. Varem on D. japonical kasvanud kaks pead muu hulgas kindlate keemiliste ühendite toimel.

Mõned täie tervise juures olevad lameussid jagunesid lennu vältel spontaanselt kaheks ussiks. Aseksuaalse paljunemisviisi käigus kasvab ühe lameussi sabaosast teine uss, mis sellest seejärel sobival hetkel eraldub. Töörühm märgib aga, et antud juhul võis olla jagunemine tingitud ka temperatuurikõikumistest, mitte ilmtingimata mikrogravitatsioonist.

Samuti leidsid teadlased, et kosmosest naasnud lameussid sattusid nende tavalisse allikavette asetamisel paariks tunniks šokiseisundisse. Samal ajal, kui nende Maale jäänud liigikaaslastes see erilist reaktsiooni ei tekitanud. Viimane viitab töörühma sõnul, et mikrogravitatsioon muudab olulisel määral olendite ainevahetusprotsesse. Samuti veetsid kosmoseussid rohkem aega valguse käes.

Kahepealisel ussil maapeal mõlema pea amputeerimisel kasvas sellel aga uuesti kaks pead. Teisisõnu olid muutused püsivad.

Teadlased loodavad, et erinevate katseloomade uurimine aitab paremini mõista ka mikrogravitatsiooni mõju inimeste tervisele.