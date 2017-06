Suri akadeemik Georg Liidja

Saksamaa on alustanud neljandat digitaliseeritud tööstusrevolutsiooni. Kuidas on Saksa valitsuse tegevuskava “Tööstus 4.0” rakendamine käib? Küsimusele vastuse leidmiseks korraldas ja rahastas Saksa-Balti Kaubanduskoda (AHK) kümne Eesti ajakirjaniku reisi Lõuna-Saksamaale, kus delegatsioon külastas kolme ettevõtet, mis on järgivad oma tootmises uudseid põhimõtteid.

ERR Novaatoris ilmub reisist kolmeosaline ülevaade, kus tutvustakse, kuidas e-lahenduste ja tehnoloogia abil on tehastes igapäevane töö muutunud ning kas tulevikus on vabrikus toimetavate robotite kõrval olemas koht ka inimesele.