Kas menukad näpuvurrid tõesti aitavad keskenduda ja alandavad ärevust?

Tähelepanu on tunnetusprotsess, mille tõhusa toimimise tulemusena valime ümbritsevast välja selle osa infost, mida hakkame töötlema. See tähendab, et eristame olulise ebaolulisest ning seejärel keskendume olulisele, laskmata end segada kõrvalistest asjadest.

Enamusel meist on tõenäoliselt oma kogemustepagasist võtta mõni näide, kus mõtted on hõivatud millegi muuga, mitte käesoleva tegevusega, ning seetõttu juhtub, et osa toimuvast jääb märkamata või sooritus kesiseks.

Tähelepanu toimimiseks on lisaks olulise ja ebaolulise eristamise suutlikkusele vajalik teatav erksuse tase.

Tähelepanu toimimiseks on lisaks olulise ja ebaolulise eristamise suutlikkusele vajalik teatav erksuse tase.

Tõenäoliselt on enamus meist kogenud sedagi, kuidas unisena või tüütut tegevust pikemat aega järjest tehes kipub tähelepanu hajuma, mistõttu me võime tagantjärele tõdeda, et osa nähtust, kuuldust või loetust jäi märkamata.

Tähelepanu keskendamise raskus võib seisneda selles, et õpilane ei suuda hoiduda kõrvalistele asjadele reageerimisest ning see võib omakorda olla seotud sellega, et õpilase erksuse tase on niivõrd madal, et oluline info jääb selle tõttu märkamata.

Juba mõnda aega on soovitatud aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilasel tähelepanu keskendamiseks kasutada abivahendeid, näiteks stressipalli või tasakaalupatja. Selline füüsilist tegevust võimaldav abivahend võib aktiivsus- ja tähelepanuhäire korral aidata kaasa erksuse taseme tõusule ja selle kaudu tõhusamale infotöötlusele. Seejuures on aga oluline pidada meeles, et abi tõhusus sõltub algse raskuse iseloomust ja olemasolust.

Praegu populaarsust koguvad fidget spinnerid ei suurenda õpilase võimalusi teisi segamata niheleda ja sellega oma erksuse taset tõsta.

Praegu populaarsust koguvad fidget spinnerid ei suurenda õpilase võimalusi teisi segamata niheleda ja sellega oma erksuse taset tõsta ilma spinnerile endale tähelepanu pööramata.

Fidget spinneri pelgaks keerutamiseks piisab mõne näpu harvast liigutamisest ning see tegevus ei ole füüsiliselt kuigi aktiivne. Selleks, et fidget spinneri abil oma erksuse taset tõsta, tuleb sellega teha midagi enamat, näiteks hüpitada keerlevat spinnerit sõrmelt sõrmele nii, et see tasakaalus püsib. Selle tegevuse jaoks on aga tarvis keskenduda justnimelt spinnerile ja sellega tehtavale. Tulenevalt tähelepanu piiratud mahust ei saa aga seejuures enam tõhusalt muule keskenduda.

Seega võib spinneriga mängimine aidata näiteks rahuneda olukorras, kus muude mõtete mõtlemine tekitab ülemäärast ärevust, kuid samal ajal koolitöö sooritamist see siiski ei paranda.