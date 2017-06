Graafikud: liigne kehakaal vaevab iga kolmandat inimest maailmas

''Liigse kehakaaluga seonduvatest tervisehädadest rääkides on läinud seni põhirõhk rasvunud inimestele. Kuid töö näitab, et umbes 40 protsenti liigse kehakaaluga seotud probleemide tõttu surnud inimestest seda tehniliselt tegelikult ei olnud,'' rõhutas uurimuse juhtivautor Ashkan Afshin, Washingtoni ülikooli globaaltervise professor ERR Novaatorile antud intervjuus. Kokku suri maailmas seetõttu 2015. aastal hinnanguliselt neli miljonit inimest. Haigena elatud aastate arv ulatus 120 miljonini

Kuigi viimastel aastatel on räägitud üha rohkem ka võimalusest, et kehamassiindeksi alusel ülekaaluliste või rasvunute liigituvate inimeste tervisenäitajad võivad olla korras, võib pidada seda müüdiks. ''Erinevate tervisehädade tekke ja suremuse vähendamiseks on kõige parem, kui kehamassiindeks jääb 20 ja 25 vahele. Selle poole tasub püüelda. Seejuures tasub märkida, et vahemik on Maailma Terviseorganisatsiooni normaalkaalu suhtes kergelt nihkes,'' sõnas Afshin. Teisisõnu ei pruugi ka selle alumise piiri lähedal olev kehakaal kõige tervislikum.

Uurimus põhineb hiljutisel üleilmse haiguskoormuse uuringul. Projekti raames üritati viia kokku kõik maailma sagedamini esinevad haigused ja vigastused erinevate demograafiliste rühmadega. Mitte eriti üllatuslikult seostub liigne kehakaal kõige tugevamalt südame ja veresoonkonna haigustega. Nende arvele sai kanda kaks kolmandikku kõigist kehakaaluga seonduvatest surmadest. Sellele järgnesid diabeet ja neeruhaigused.

Kokku mõjutas liigne kehakaal 2015. aastas maailmas hinnanguliselt 2,2 miljardit inimest ehk toona umbes 30 protsenti maailma inimestest. Rasvunud täiskasvanuid ja laps elas maailmas vastavalt enam kui 600 miljonit ja peaaegu 108 miljonit. Seejuures kahekordistust rasvunute osakaal aastatel 1980–2015 rohkem kui 70 riigis. Seda nii täiskasvanute ja laste kui ka meeste ja naiste hulgas.

''Me ei näe enda andmete põhjal, et nende ülekaalulisuste arv lähiajal oma lae saavutaks. Teatud tasandil vihjab see, et seni appi võetud meetmed pole avaldanud vähemalt pikas perspektiivis veel loodetud mõju,'' nentis Afsin. Kuigi tänu paremale arstiabile on nii suremusrisk kui ka haigena elatud aastate arv inimese kohta hakanud vähenema, oleks professori sõnul märksa kulutõhusam tegeleda probleemi ennetamisega.

Kõige suurema rahvaarvuga 20 riigist oli rasvunud täiskasvanute ja laste osakaal kõige suurem vastavalt Egiptuses (35,3 protsenti) ja USA-s (12,7 protsenti). Kõige rohkem liigse kehakaaluga seostavaid surmajuhtumeid võis näha Venemaal.

Uurimus ilmus ajakirjas The New England Journal of Medicine.