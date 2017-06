Loodet huvitab inimese nägu

Inimesi huvitavad ikka teised inimesed. On teada, et juba vastsündinu jääb vaatama inimese nägu. Nüüd on teada, et inimese näolaadse kujutise vastu tunneb vastu loodegi.

Vincent Reed Inglismaalt Lancasteri ülikoolist ja ta kolleegid näitasid 39 kolmanda trimestri lootele kolme punast täppi, mis olid üksteise suhtes paigutatud nagu silmad ja suu. See tähendab kaks täppi ülalpool ja üks nende all.Valgust lasid teadlased läbi loote ema kõhunaha ja emakaseina. Punakas valgus oli valitud seetõttu, et see läbib loodet välismaailmast eraldavate kudede kõige paremini.

Kui teadlased kujutist aeglaselt liigutasid, siis nii mõnelgi korral pööras loode pead kujutisega kaasa. Näolaadse kujutisega tehtud 195 katsest pööras loode pead kaasa 40 juhul. Kui teadlased pöörasid kujutise aga teistpidi, kaks täppi all ja üks üleval, siis sama suure arvu katsete juures pööras loode pead ainult 14 juhul. Loote pea liikumist jälgisid teadlased ultraheli abil.

Reed ja kaasautorid kirjutavad uuringust ajakirjas Current Biology.

Toimetaja märkus

Autorid märgivad töös, et "tehtud uuringu tulemused ei anna mõista, nagu suudaks loode reageerida väliskeskkonnas esitletavatele nägudele argielule iseloomulikel tingimustel". Johns Hopkinsi lootearengu projekti juhtiv arengupsühholoog Jane DiPetro viitas lisaks, et uuringu autorid ei selgitanud välja, millist kujutist täpselt looted emakõhus näinud oleks. Kuigi töörühm veendus, et looted polnud stiimuli näitamise ajal süvaunes, võisid nad ka kergelt suikuda ja reageerida seeläbi lihtsalt muutustele valguse intensiivsuses.