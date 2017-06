Noored Kooli programm rikastab püsivalt Eesti haridusmaastikku

Meie e-ühiskonnas on peaaegu tabu rääkida nutiseadmetega kaasnevatest probleemidest, aga asi on lihtne: liiga palju head pole hea; liiga palju vitamiine tekitab kehas vastureaktsiooni; liiga palju päikest ei ole hea nahale; liiga palju maasikaid teeb kõhule liiga. Samuti on nutiseadmetega: need teevad elu lihtsamaks, toovad teabe meieni kiiresti, aga vastutasuks võtavad üle meie mõistuse.