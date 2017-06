Geoloogid ja bioloogid on mandritriivi asjus ühte meelt

Mitusada miljonit aastat tagasi olid liitunud kõik maailma mandrid üheks hiigelsuureks mandriks nimega Pangaea. Millal mingi tükk Pangaea küljest minema triivis, seda on püütud kindlaks teha nii geoloogiliste kui ka bioloogiliste meetoditega. Nüüd on teadlased tuvastanud, et eri meetoditega teineteisest sõltumatult saadud andmed klapivad omavahel väga hästi kokku.