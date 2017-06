Graafik: millal tehisintellekt inimestelt töö võtab?

Oxfordi ülikooli inimkonna tuleviku instituudi teadlased eesotsas Katja Grace'iga küsitlesid 2015. aasta juulis ja detsembris kahel tehisintellekti käsitlenud konverentsil 352 eksperti. Rahvusvahelise masinõppe ja neuraalse informatsiooni töötlemissüsteemi konverentside näol on tegu valdkonna tippsündmustega. Nii võib oodata, et vastajate sekka sattus ka mitmeid oma erialal esirinnas olevaid teadlasi.

Kuid juba praegu on selge, et isegi helgemate peade ennustustesse tuleb suhtuda eluterve kriitikameelega ja need ei pruugi pidada alati paika. Näiteks ennustasid teadlased, et tehisintellekt võidab inimestest meistreid go-mängus alles 2027. aastal. Tegelikult suutis ettevõtte DeepMind programm teha seda aga juba eelmise aasta alguses.

Samuti ületavad paljud ennustused 40 aasta piiri, mida võib pidada keskmise inimese viljaka karjääri pikkuseks. Teisisõnu põhineb verstapostideni jõudmine tehnoloogiatel ja saavutustel, millel pole tänapäevastel ekspertidel mingeid kogemusi. Samas leidis töörühm, et küsitlejate optimism ja pessimism ei sõltunud nende karjääri pikkusest, mõjust, vanusest ega soost. Ainsana näis olevat oluline mõju kultuuriruumil.