Doktoritöö: Tallinna ümbruse sademevee kvaliteet üllatas teadlasi

Tallinna tehnikaülikoolis (TTÜ) kaitstud doktoritöö uuringutest selgus teadlasi meeldivalt üllatanud tulemus: kanalisatsiooni minev sademevee reostusnäitajad on alla piirnormi ja näitavad vähenemistrendi. Põhjus peitub üha puhtamates tänavates.

TTÜs kaitses hiljuti Bharat Maharjan doktoritöö "Sademevee kvaliteet ja kvantiteet suure linna valgalal Tallinna näitel".

Seni on keskkonnareostusest rääkides sademevesi olnud tagasihoidlikuma tähelepanu all, kuna seda on pikka aega peetud n-ö tinglikult puhtaks veeks ja seega loodusele ning veekogudele ohutuks.

Praeguseks on arusaamad muutunud ning sademeveele kui võimalikule reostusallikale on hakatud enam tähelepanu pöörama, osutades rõhutatud tähelepanu nii vee vooluhulgale kui ka võimalikule saasteohule.

Kaitstud doktoritöö üks juhendajatest, TTÜ inseneriteaduskonna vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma juht, professor Karin Pachel rääkis, et nad seadsid doktoritöö eesmärgiks uurida sademevee äravoolu ja veekvaliteeti nii olemasolevate kui ka uute seireandmete statistilise hindamise teel ning analüüsida ja teha kokkuvõtteid lühiajalistest (kuni 10 aastat) ja pikaajalistest (18–19 aastat) suundumustest.

Tallinna sademevee äravoolu ja kvaliteedi andmed lasevad kinnitada, et enamiku reostusnäitajate sisaldused sademevees on üldjuhul lubatud piirväärtustest väiksemad ning suundumus on veelgi vähenemise suunas.

Eelkõige saab vähenemise põhjuseks pidada tänavate paranenud heakorda, kanalisatsioonivõrgu uuendamist ja tootmise vähenemist linnalähedastes põllumajanduspiirkondades.

Tehtud eksperimentaaluuringud võimaldasid välja töötada sademevee äravoolu kvaliteedi mudeli Tallinnas Mustoja valgala näitel.

Need uuringutulemused aitavad riiklikel ametkondadel, veemajandusspetsialistidel ja vee-ettevõtetel arendada sademevee haldamise strateegiaid, planeerida ning kavandada optimaalset seiret ja tõhusaid andmekogumissüsteeme, mis võimaldab valida sobivaimaid sademevee äravoolu korraldamise, ning vajadusel ka puhastamise meetmeid.

Kaitstud doktoritöö tulemused lubavad kinnitada, et Tallinna ümbruses on sademevee olukord normnäitajate vaates viimasel kümnendil paranenud.

Uurimistöös saadud andmed aitavad saada usaldusväärsemat ja ühtsemat infot sademevee hulga ja kvaliteedi kohta, see omakorda lubab tõhustada jätkusuutlikku planeerimist, projekteerimist ja sademevete regulatsioonipoliitikat juba riiklikul tasemel.

Doktoritöö juhendajad olid professorid Enn Loigu ja Karin Pachel (TTÜ). Oponendid olid Peeter Ennet (Eesti Keskkonnaagentuur) ja professor Pekka E. Pietilä (Tampere Tehnikaülikool, Soome).