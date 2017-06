Soome meeste iseloom läheb üha paremaks

Meeste sünniaastad jäävad 1962 ja 1976 vahele. Selgub, et mida aastakäik edasi, seda enam on mehed kirjeldanud end kui enesekindlaid, seltsivaid, aktiivseid, energilisi, ambitsioonikaid, kohusetundlikke ja kaalutlevaid. Kõik need positiivsed iseloomuomadused seonduvad varasemate uuringute põhjal ka omaduste kandja kõrgema sissetulekuga.

Kummalisel kombel oli üks iseloomuomadus, mis aastatepikku ei edenenud, ja see on maskuliinsus ehk mehelikkus. Samas on mehelikkus isikuomadus, mis on eeltoodutega võrreldes suurema sissetulekuga seotud üsna nõrgalt.

Teadlased eesotsas Matti Sarvimäkiga Aalto ülikoolist ei avalda Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes nähtuse põhjust. Tõsi, nende omaduste tugevnemine õnnestus seostada selliste keskkonnateguritega nagu väiksem õdede-vendade arv, vanemate parem haridus ja üleskasvamine linnas. Kuid kuigi ka need tegurid on olnud tõusuteel, ei piisa neist kaugeltki veel positiivsete iseloomuomaduste kogu tugevnemise seletamiseks.

Huvitav on see, et need head ja kasulikud isikuomadused on Soome meestel tõusnud üsna samas tempos, millega on teiste uuringute järgi kasvanud inimeste keskmine intelligentsus.

Sarvimäki ja kolleegid tõdevad, et tegu on alles väga esialgse uuringuga üsna senitundmatul alal. Edaspidistes uuringutes tuleks mõistagi käsitleda ka naisi ja muid rahvaid peale soomlaste. Siis võibolla saame kunagi ka põhjuse teada.