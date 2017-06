Hiigelplaneet on kuum nagu täht

Astronoomid on avastanud hiigelsuure planeedi, mille pinnatemperatuur on kõrgem kui paljudel tähtedelgi. Gaaskera nimega KELT-9b on meie Päikesesüsteemi Jupiterist ligi kolm korda suurem, temperatuur tema pinnal küünib aga 4300 °C kraadini, mis on ainult umbes 1200 kraadi jahedam kui Päikese pind.

Kuum on planeet seepärast, et esiteks tiirleb see oma tähele KELT-9 väga lähedal, teiseks on ka täht ise väga kuum, umbes kaks korda kuumem kui Päike.

Meist umbes 650 valgusaasta kaugusel asuv KELT-9 on ka kaugelt kõige kuumem, kõige eredam ja kõige suurema massiga täht, mille juurest on transiidimeetodil planeet leitud. See tähendab, planeet leiti selle järgi, et oma tähe eest läbi minnes vähenes mõneks ajaks Maani jõudev tähekiirguse hulk.

Planeedi leidjaks oli rahvusvaheline astronoomide rühm, kes kasutas vaatlusteks vaatlussüsteemi KELT. See koosneb kahest robotteleskoobist, üks Ameerika Ühendriikides Arizonas ja teine Lõuna-Aafrika Vabariigis Põhja-Kapimaal.

Planeet KELT-9b on pidevalt ühe küljega oma tähe poole. See külg ongi eriti kuum, kuid ka vastaskülg on soojem kui kõige jahedamad teadaolevad tähed, näiteks meie oma kosmosenaaber Proxima Centauri.

Uurimistöö juht Scott Gaudi Ohio Osariigiülikoolist ja ta kaasautorid kirjutavad erakordselt kuumast planeedist ajakirjas Nature.