Kuupurust tekivad uued kuud

Saturnil on 62 looduslikku kaaslast ehk kuud. Nii päris suuri kui ka päris pisikesi ja muidugi ka ilusad suured rõngad. On arvatud, et Saturni rõngad võisidki tekkida kahe keskmise suurusega kuu suurel kokkupõrkel umbes 100 miljonit aastat tagasi. Nüüd väidavad aga kaks teadlast, et see teooria ei saa olla õige.

Sébastien Charnoz ja Ryuki Hyodo Pariisi maafüüsika instituudist on mudeli peal välja arvutanud, et kui Saturni kuud tõesti ka kokku põrkasid ja tükkideks purunesid, siis said need tükid uuesti uuteks kuudeks kokku enne, kui oleksid jõudnud planeedi pinna poole triivida ja moodustada rõngaid.

See uuteks kuudeks kokku kogunemine on nii tõhus, et Hyodo ja Charnozi arvates oleks Päikesesüsteemi tekkimisest alates põhimõtteliselt võinud olla Saturnil 20–30 põlvkonda uusi kuusid. Rõngastel peab olema aga siiski mõni muu tekkemehhanism.

Hyodo ja Charnoz kirjutavad oma arvutustest ja arutlustest võrgukeskkonda ArXiv laaditud töös.