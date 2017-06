Sauruste lähieellased käisid neljal jalal

Mõne inimese kohta öeldakse, et ta on kindlalt kahe jalaga maas. Kümnete miljonite aastate eest oleks nii võidud niimoodi öelda ka peaaegu kõigi dinosauruste kohta, kes liikusid samuti peamiselt oma tugevatel tagajalgadel. Kuid nüüd väidab rahvusvaheline teadlasrühm, et dinosauruste otsesed eellased olid siiski maas pigem mitte kahe, vaid nelja jalaga.