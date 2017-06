Inimesed on loodust pliiga saastanud tuhandeid aastaid

Inimene hakkas keskkonda saastama juba ammu enne 18. sajandil alanud tööstusrevolutsiooni. Ameerika, saksa ja briti teadlaste uuringust selgub, et metalle kaevandades ja maaki sulatades on saastanud inimesed loodust juba tuhandeid aastaid.

Alexander More Harvardi ülikoolist ja ta kolleegid uurisid senisest täpsemate meetoditega plii sisaldust Šveitsi ja Itaalia Alpidest pärit jääliustiku puursüdamikes. Tuli välja, et aastatel 1349–1353 ladestunud jääkihtides oli plii sisaldus märksa madalam kui eelnenud ja järgnenud aastatel.

Teadlased kirjutavad ajakirjas Geohealth, et tegemist on just Musta Surma nime all tuntud katkuepideemia aastatega, mil ajalooallikate järgi plii kaevandamine ja sulatamine peaaegu täielikult soikus. Siit järeldavadki Moore ja kolleegid, et pliid on inimtegevuse tagajärjel keskkonda sattunud igiammustest aegadest peale ja ka tööstusrevolutsiooni eelse keskkonnaplii näol ei olnud valdavalt tegu loodusliku fooniga.

Teadlased leidsid teisigi pliitaseme ajutisi langusi. Üks neist oli aastal 1460, mida võib samuti seondada suure epideemiaga.

Plii on üks ohtlikumaid saasteaineid, mis võib juba väikeses koguses kahjustada näiteks aju. Uuringu autorite sõnul võiks neid tulemused anda põhjust pliisaaste-alaste keskkonnanõuete edasiseks karmistamiseks, sest puhtlooduslik pliitase keskkonnas on madalam, kui seni eeldatud.