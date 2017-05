Galerii: Eesti Noorte Teaduste Akadeemia avaüritus

Kui soovime uurida inimtegevuse mõju meie koduplaneedile, on vahel otstarbekas vaadata seda veidi kaugemalt – näiteks kosmosest, leiab TTÜ100 satelliidi arendaja ja TTÜ tarkvaratehnika lektor Martin Rebane. Esmalt tuleb aga teadlastel satelliidile selgeks teha, kus ja kuidas see üleüldse see ise paikneb.