Kirjaoskus korraldab aju ümber

Saksamaal Leipzigis asuva Max Plancki Inimese Kognitiivsete ja Ajuteaduste Instituudi teadlane Michael Skeide ja ta kolleegid õpetasid kirjaoskust India maapiirkonnas elavatele kirjaoskamatutele täiskasvanutele.

30 katseisikust, kelle keskmine vanus oli umbes 31 aastat, õpetasid nad 21-le poole aastaga selgeks devanaagari kirja, mida kasutatakse hindi keeles ja teisteski India keeltes. Ülejäänud üheksale ehk kontrollrühmale aga ei õpetatud midagi.

Enne ja pärast tehtud ajupildilt paistis, et kirjaõppijate ajukoores, aju kõige pindmisemas ja evolutsioonis edenenumas osas oli närvirakkude aktiivsus kasvanud.

Muutusi oli näha, aga ka sügavamal aju sisemuses. Eriti näiteks mõnes taalamuse osas ja ajutüves. Neis piirkondades koordineeritakse muu hulgas meie meeltetaju infot ja liigutuste suunamist. See tundub tagantjärgi ka päris loogiline, sest lugedes tuleb teha silmadega üsna täppistööd, et lasta pilgul mööda kirjaridu käia.

Nii taalamusel kui ka ajutüvel tugevnesid lugema ja kirjutama õppides ühendused aju nägemiskeskusega. Et mõlemad need piirkonnad on seotud ka tähelepanuga, siis võib arvata, et võib-olla arendab kirjaoskus ka tähelepanuvõimet.

Skeide ja kaasautorid kirjutavad uuringust ajakirjas Science Advances. Nende uuring oli küll täiskasvanute kohta, aga võib arvata, et ka lugema õppival lapsel toimub ajus samalaadseid muutusi.