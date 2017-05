Kliimamuutus viib une

Kliimamuutusel on palju tõsiseid tagajärgi. Nüüd tuleb välja, et lisaks merepinna tõusule ähvardab inimesi veel unetus. Ameerika teadlased on välja rehkendanud, et sajandi keskpaigaks võib unetuse üle kaebavate inimeste arv Ameerika Ühendriikides kahekordistuda ja seda just kliima pärast.