Konverentsi korraldajad on sõnastanud, et meeste vaimse tervise teema on kriitiliselt tähtis, kui vaadata näiteks meeste suitsiidide kõrget arvukust. 10-24 aastaste noorte meeste hulgas on üle 40% surmapõhjustest enesetapp.

Avalikkuses on olnud tulisteks teemadeks meeste alkoholism ja lähisuhtevägivald, mis on siiski alles jäämäe tipp. Selle all on vaimse tervise ja toimetuleku küsimused – sageli aastatepikkused käitumismustrid, raskused tunnetega, hoiakud, stereotüübid ja abi otsimise häbimärgistus.

Kuidas tuleb elupingetega toime Eesti mees? Kuidas peab raskustele vastu meie aja kangelane? Kes ta selline on ja mis toimub tema peas? Millisteks meesteks kasvatame oma pojad? Need on küsimused, millele püüab leida vastuse konverents.

"Soovime avastada võimalusi olla „õige mees“ nii, et samal ajal saaks oma vaimset tervist heas seisukorras hoida ja vajadusel varakult remontida. Või lausa tugevamaks treenida. Kuidas saaks kangelane enda võimete piire tundma õppida ning mida vajab kangelane, et ületada tõsiseid raskusi oma teel?," kirjutavad korraldajad.

Konverentsi "Mis toimub kangelase peas?" ettekanded:

Mõningaid mõtteid ehk toksiline maskuliinsus kui uus gluteen“ Kaarel Nõmmik, koomik ja disainer

„Mida teha poistega? Kahjustav käitumine ja mida sellega peale hakata“ Svein Øverland, kliiniline laste- ja kohtupsühholoog (Norra)

„Mehed naiste maailmas“ Endel Talvik, psühhoanalüütik

„Mürgise maskuliinsuse mõru maik“ Kristina Papsejeva, mitmekesisuse nõustaja

„Kuulan meest!“ Daniel Soomer ja Umberto Dorus Geerts, Peaasi.ee meeskond

Konverentsi videod on järelvaadatavad alates 31. mai keskpäevast.