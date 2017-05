Mereplasti võivad lagundada mikroobid

Maailmameres hulbib ringi hiiglaslikul hulgal plastjäätmeid, kuid nüüd selgub üllataval kombel, et meres on plasti siiski arvatust vähem. Rühm kataloonia teadlasi väidab, et põhjuseks on tõenäoliselt meres elavad ja plastist toituvad pisiolendid.