Jupiter pakub üllatusi

Möödunud aastal Jupiteri ümber tiirutama asunud NASA kosmosesond Juno pakub uudseid vaatenurki, sest selle piklik orbiit läheb otse üle pooluste. Samas ligineb see orbiidi kitsaimas paigas ainult 5000 kilomeetri kaugusele Jupiteri pilvepiirist.

Juno uurimisrühma juht Scott Bolton ja ta kolleegid on avaldanud ajakirjas Science pilte Jupiteri polaaraladest, millel paistavad üsna kaootilised vaated võrreldes muude alade üsna korrapäraste vöötidega. Pooluste lähedal leidub eredaid ovaalseid moodustisi, mis kujutavad endast suuri tsükloneid – mõned lausa 1400-kilomeetrise läbimõõduga.

Juno soojusmõõtmised näitavad ka liikumist atmosfääri sees, mida tõlgendavad teadlased kui suurte ammoniaagivoogude paiskumist süvakihtidest pindmistesse.

Juno on teinud ka gravitatsioonimõõtmisi, mille tulemuste analüüs peaks aitama välja selgitada, kas Jupiteril on tahke tuum, mille olemasolu näitavad arvutimudelid.

Magnetvälja mõõtmised näitavad aga, et Jupiteri magnetväli on planeedi lähistel seniarvatust palju tugevam, Maa magnetväljast isegi kuni kümmekond korda tugevam Jupiter. Autor: J. E. P. Connerney et al./Science