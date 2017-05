Suhe suhkru ja vähi vahel võib olla arvatust magusam

Texase ülikooli teadlased Dallases leidsid, et teatud tüüpi vähk on suhkrust sõltuvam kui teised. See võib tähendada uut suunda tulevastes ravivõimalustes, kus toitumisalaste muutustega võiks ehk olla võimalik vähi progresseerumist aeglustada.

"Seda on kahtlustatud, et mitmed vähirakud on suhkrust kui energiaallikast sõltuvamad kui teised, aga tuleb välja, et teatud tüüpi rakk – llamerakk-kartsinoom – on märkimisväärselt rohkem sõltuv," rääkis bioloogiateaduste dotsent ja ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringu vanemautor doktor Jung-whan Kim.

Kim ja tema kaastöölised plaanisid esialgu uurida ainevahetusega seotud erinevusi mitteväikerakk-kopsuvähi kahe suurema alatüübi vahel – adenokartsinoomi (ADC) ja lamerakk-kartsinoomi (SqCC) vahel. Umbes veerand kõikidest kopsuvähkidest on SqCC, mida on suunatud ravimeetoditega olnud keeruline ravida, rääkis Kim.

Uuringurühm, kuhu kuulus ka Dallase keskkooli õpilane, kes oli Kimi laboris praktikant, uuris esialgu suurt valitsuse andmekogu nimega Vähigenoomika atlas (The Cancer Genome Atlas), mis kaardistab informatsiooni umbes 33 vähitüübi kohta rohkem kui 11 000 patsiendil.

Nende andmete põhjal leidsid nad, et glükoosi – teatud tüüpi suhkru – rakkudesse transportimise eest vastutav valk oli kopsu-SqCC puhul oluliselt kõrgemal määral esindatud kui kopsu-ADC puhul. Valk, mida nimetatakse glükoosi transporteriks 1 (ka GLUT1), koondab glükoosi rakkudesse, kus suhkur on põhiline energiaallikas ja kütus rakkude ainevahetuseks. GLUT1 on vajalik ka normaalseks rakufunktsiooniks, näiteks rakumembraanide loomiseks.

"Enne seda uuringut arvati, et nende kahe kopsuvähi tüübi metaboolsed omadused on sarnased, aga mõistsime, et need on tegelikult väga erinevad," ütles Kim. "Need tulemused annavad usutavust ideele, et vähk ei ole lihtsalt üksik haigus, vaid palju erinevaid haigusi, mille omadused võivad olla väga erinevad."

SqCC suhkruisuga seostatud GLUT1 kõrgendamisega otsisid teadlased täiendavaid tõendeid, uurides inimese kopsukude ja eraldiseisvaid kopsuvähi rakke, samuti haiguse loommudeleid.

"Me uurisime seda erinevatest eksperimentaalsetest vaatenurkadest ja GLUT1 oli järjepidevalt vähi lamerakk-alatüübi puhul väga aktiivne. Adenokartsinoom on suhkrust palju vähem sõltuvam," ütles Kim. "Meie uuring on esimene, mis näitab süsteemselt, et nende kahe alamtüübi metabolism on tõepoolest erinev ja ainulaadne."

Teadlased uurisid ka GLUT inhibiitori mõju kopsuvähi isoleeritud rakkudes ja kahe mitteväikerakk-kopsuvähi tüübiga hiirtel.

"Kui me andsime GLUT1 inhibiitoreid kopsuvähiga hiirtele, siis lamerakk-vähk kadus, aga mitte adenokartsinoom," selgitas Kim. "Täielikku kadumist küll ei toimunud, aga kasvaja kasv aeglustus."

"Kokkuvõttes näitavad meie tulemused seda, et GLUT1 võiks olla medikamentoossete ravimite valdkonnas uus suund, eriti seoses vähi lamerakk-alamtüübiga."

Lisaks lamerakk-kopsuvähile leidis rühm, et GLUT1 tasemed olid palju kõrgemad veel teise nelja lamerakk-vähi tüübi puhul: pea- ja kaela ning söögitoru- ja emakakaelavähi korral.

"Need on väga erinevad organid ja kehakoed, aga mingil põhjusel on lamerakk-vähitüübid glükoosi omastamise osas väga sarnased," nentis Kim. "Seda tüüpi vähk tarbib selgelt väga palju suhkrut. Üks meie järgmistest sammudest on uurida, miks see nii on."

Kimi uuringurühma järgmine uuring uurib haiguse loommudeli põhjal seda, kuidas piiratud suhkrutarbimisega dieet mõjub kopsuvähi progresseerumisele. USA põllumajandusministeeriumi sõnul tarbis 2015. aastal tarbis iga ameeriklane kokku rohkem kui 34 kilogrammi rafineeritud suhkrut, kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupit ja magusaineid.

"Kultuurina oleme me suhkrust väga sõltuvuses," märkis Kim. "Liigne suhkrutarbimine ei ole ainult probleem, mis võib kaasa tuua komplikatsioone, nagu diabeet, aga meie ja teiste uuringud viitavad ka sellele, et teatud tüüpi vähk on suhkrust ka väga sõltuv. Tahame teaduslikult teada saada, kas me oleme võimelised mõjutama toitumisalaste muutustega vähi ka progresseerumist."