USA-Mehhiko müür teeks karuteene bioloogilisele mitmekesisusele

Juhul kui Ameerika peaks tõepoolest ehitama USA-Mehhiko piirile 3219 km pikkuse müüri, siis on see eelkõige väljakutse loomadele ja bioloogilisele mitmekülgsusele, mitte inimestele, kirjutab väljaanne BioScience. Selline müür tooks kaasa loomade elupaikade killustumise, seades niiviisi ohtu mitmete liikide heaolu.

Mõju populatsioonidele võib olla karm. Väiksemad loomade kogukonnad on sageli ajutise loomuga ja koosnevad enamasti üksikutest loomadest. Nad liiguvad erinevate populatsioonide vahel ja täiendavad neid nii arvuliselt kui ka geneetiliselt. Kui selline migratsioon müüriga ära lõigata, ei pruugi selle taastamine enam võimalik olla, märkis Arizona ülikooli teadlane Aaron Flesch.

Probleemid võivad tekkida isegi kohtades, kus on proovitud loomade vaba liikumist soodustada. "Isegi kui füüsilist seina või barjääri ei ole, kontrollitaks piire aktiivselt piiripatrullidega,“ selgitas teine Arizona ülikooli teadlane David Christianson.

Taolised patrullid võivad häirida loomade liikumist või muud tegevust. Lisaks sellele sõidavad patrullid sageli täpselt nende ohustatud loomade elukohtadesse, rääkis Christianson.

Mis kõige olulisem: tugevdatud piirikontroll ei pruugi olla eriti tõhus takistamaks nende liikumist, kelle jaoks see algselt mõeldud oli – inimeste.

Lõuna-Ameerika ninakaru. Autor: Albeiro Lopera/Reuters/Scanpix

Ettevõtte Transfrontier International Limited konsultant Jamie McCallum ja tema kolleegid Londoni zooloogiaseltsist panid 4–5 meetri kõrguste terasest tõketega kaitsealadele kaamerapüünised. Püüniseid kasutati selleks, et jäädvustada pildile imetajad, kes piiri ääres liiguvad.

Selgus, et näiteks ninakarusid ja puumasid leiti tugevama piirkontrolliga piirkondades vähem, mida ka teadlased eeldasid. Samas ei näidanud fotojäädvustused seda, et inimsmugeldajaid või illegaalseid immigrante oleks tugevama kontrolli tõttu piiri ääres vähemaks jäänud.

"Ma arvasin, et sellel [tõketel – toim] on vähemalt mingisugunegi mõju, isegi kui see ei ole statistiliselt oluline. Aga sellist mõju me ei tuvastanud." - Jamie McCallum, uurija

Kuigi selles valdkonnas on vaja teha veel üksjagu tööd, on see märk, et müürid ei takista inimestel üle piiride liikumist. "Ma arvasin, et sellel [tõketel – toim] on vähemalt mingisugunegi mõju, isegi kui see ei ole statistiliselt oluline. Aga sellist mõju me ei tuvastanud," nentis McCallum.