Selgusid energiasäästu konkursi Negavatt võitjad

Negavati konkursi eesmärk oli innustada tudengeid mõtlema välja lahendusi, tooteid või teenuseid, mis aitaksid säästa energiat ja ressursse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Negavatile laekus sel hooajal 47 ideed 15 kutse- ja kõrgkoolist üle Eesti. Finaali pääses kümme meeskonda kaheksast õppeasutusest.

Peapreemia ja kümme tuhat eurot enda idee elluviimiseks pälvisid Tallinna tehnikakõrgkooli ja tehnikaülikooli tudengite põhust toodetud biolagunevad nõud.

"Meie idee on põllumajanduslikust jäägist ehk põhust ühekordsete toodete tegemine. Me teeme täna nõusid, millelt on võimalik süüa salatit, snäkke, putru," selgitas Negavati võitja, PõhuNõu esindaja Kaur Vahtrik.