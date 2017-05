Merepinnatõus on kiirenenud arvatust hoogsamalt

Rühm teadlasi väidab, et maailmamere pind tõusis 20. sajandil vähem kui seni arvatud, millest võib järeldada, et merepinna tõusutempo on kasvanud kiiremini kui arvatud.

Umbes alates 1990. aastast on merepinna tõusu olnud suhteliselt lihtne mõõta, sest kaugseiretehnika sai siis juba piisavalt heaks.

Enne aga segasid õigete tulemuste saamist sellised loodusnähtused nagu maakera gravitatsioonijõu lokaalne varieeruvus, maapinna kerkimised ja langemised, tuul jne.

Nüüd võttis Sönke Dangendorf Saksamaalt Siegeni ülikoolist koos kolleegidega nõuks ajaloolisi mõõtetulemusi täpsustada.

Nad kogusid selleks tõusude ja mõõnade andmeid ja kombineerisid neid andmetega mitmesuguste tegurite kohta, mis võisid merevee taset muuta, nagu näiteks maismaamassiivide liikumised, kohalikud ilmastikuolud ja muidugi ka liustike ning merejää sulamine.

Kõigi nende andmete pinnalt näitas loodud arvutimudel, kuidas merepinna tase on viimase saja aasta jooksul muutunud.

Nagu arvata oli, näitas mudel, et alates 1990. aastast on tõus olnud 3,1 millimeetrit aastas, mis vastab hästi satelliitide pealt mõõdetud tõusule.

Aga enne aastat 1990 näitas mudel merepinna keskmiseks aastaseks tõusuks 1,1 millimeetrit, ja seda on märksa vähem kui teised mudelid on enamasti pakkunud. See aga tähendab, et merepinna tõusu kiirus on kasvanud järsemalt kui seni arvatud.

Dangendorfi ja kaaslaste uurimistulemus on muidugi üks paljude seas ega pretendeeri lõplikule tõele, kuid siiski piisavalt tõsiseltvõetav, et on leidnud avaldamist Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes.