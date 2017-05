Vaataja küsib: kas suurem mari on parem?

Televaataja saatis „Novaatorile“ küsimuse, kas suurem mari on parem, pidades sealjuures silmas suviseid maasikaid. Esitasime küsimuse kas suuremad maasikad ja tomatid on paremad kui väikesed Eesti maaülikooli emeriitprofessorile Anne Luigele.

„See on naljakas küsimus, sest marjad on igal juhul, kas nad on suured või väikesed, on head ja kasulikud meie organismile,“ ütles Anne Luik.

Viljadest, olgu need maasikad või tomatid, saame vitamiine ja suhkruid. Neid on üldiselt nii suurtes kui väikestes enam-vähem sama palju. „Aga kus on tulnud erinevusi välja, on just antioksüdatiivsetes ühendites, mis on siis fenoolsed ühendid ja antotsüaniinid, ja selles osas on tulnud erinevuse välja mitmetel marjadel, ja ka tomatil ning õunal,“ märkis Luik.

Need aga kõik sõltuvad veel väga paljudest teguritest, näiteks sordist ja kasvutingimustest.

„Ei saa päriselt öelda, et suuremad oleksid halvemad kui väiksemad, sest alati me ostame ja valime tavaliselt suuremaid ja ilusamaid. See tundub, et ta on kindlasti maitsvam.“

Tomatitega on aga nii, et näiteks just kirsstomatid on antioksüdatiivsuse seisukohalt paremad kui tavalise suurusega tomatid. „Sest seal ilmselt ongi ka see, et vilja suurus ja siis need teatavate ühendite suurus, need on omavahel kuidagi niimoodi korrelatsioonis.“

Seetõttu soovitab Anne Luik oma koduaeda panna kasvama ka mõned kirsstomatitaimed, sest seal on antioksüdatiivseid ühendeid natuke rohkem.

Kindlasti huvitab lugejaid aga see, kas turult maasikaid ostes on vahet, kas eelistada Eesti väiksemat maasikat suuremale Poola või Leedu marjale?

Anne Luige sõnul tasub igal juhul eelistada kohalikku ja sellest just mahemarja, kuna mida kaugemalt mari tuleb, seda enam leiavad teadlased sellest lisaaineid, mida ei ole tervislik sisse süüa. Mahepõllumajanduse mari võib olla küll väiksem ning mitte nii isuäratava välimusega, kuid seevastu ei ole selles taime- ja putukamürkide ega säilitusainete jääke.