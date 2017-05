Šerpadel aitab kõrgmäestikus elada eriline ainevahetus

On tehtud teadusuuringuid, millest on järeldatud, et šerpade kohastumuses mängib tähtsat rolli asjaolu, et hapniku kudedesse viimise mehhanismid on neil ülihästi arenenud.

Selgusetuks on aga jäänud, kas nende mehhanismide aluseks võiks olla ainevahetussüsteemi kohastumused.

Nüüd on Andrew Murray Inglismaalt Cambridge'i ülikoolist teinud katseid kümne lauskmaaelaniku ja 15 mägilasest šerpaga, vanuses umbes 27 eluaasta ümber.

Seltskond matkas Kathmandust, mis asub 1400 meetrit merepinnast kõrgemal, mägedesse, 5300 meetri kõrgusel asuvasse Mount Everesti baaslaagrisse.

Teadlased mõõtsid šerpade lihasenergeetikat, rasvhapete oksüdatsiooni, mitokondrite aktiivsust ja muid näitajaid nii enne mäkketõusu algust kui ka mitu korda tõusu ajal.

Selgus, et lauskmaalastega võrreldes oli šerpade hapnikutarvitus tõhusam, rasvhapete oksüdatioon vaoshoitum ja lihasenergeetika parem.

Analüüs näitas, et need ainevahetuslikud kohastumused on seotud üht lipiidide ainevahetust reguleeriva geeni alleeliga, mida šerpadel esineb lauskmaalastest rohkem.

Murray ja ta kaastöötajad väidavad ise, et nende tulemused aitavad paremini mõista, kuidas šerpad on kõrgmäestikueluga kohastunud, teisalt aga aitavad ka selgemini aru saada, kuidas võivad tekkida haigused, mille puhul ei jõua kudedesse piisavalt hapnikku.

Tulemused on avaldatud Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes.