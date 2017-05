Pokaal veini päevas tugevdab südant – nii must-valge see siiski pole

Paljud inimesed usuvad, et klaas veini õhtusöögi kõrvale või väike kogus mistahes alkoholi iga päev kaitseb neid südamehaiguste eest. Värskest teadusartiklist tuleb aga välja siiski muud: ükski uuring pole nii mustvalge, et taolist seost väita.

Aastate jooksul on erinevad uuringud väitnud, et väikeses koguses alkoholi tarbivatel inimestel võib esineda vähem südamehaigusi.

Ajakirjas Journal of Studies on Alcohol and Drugs ilmunud artikkel analüüsis nende uuringute tulemusi kriitilise pilguga.

Kanadas asuva Victoria ülikooli teadlased võtsid ette 45 varasema kohordi uuringu andmed ning nende analüüs näitab, et liiga üldistavate järelduste tegemine võib olla olnud ekslik.

Peamine probleem kõigi alkoholi ja südamehaiguste riski uuringute puhul on asjaolu, et see võtab arvesse inimeste praeguse tarbimisharjumuse, kuid mitte varasemat. Väga vähe on näiteks neid inimesi, kes on eluaeg olnud täiesti karsked.

Näiteks täiskarsked inimesed võivad sealjuures olla endised alkoholitarbijad või isegi alkohoolikud või võivad nad olla valinud karskuse terviseprobleemide tõttu.

Need, kes on 55. eluaastaks alkoholist loobunud, on enamasti olnud enne seda siiski alkoholitarbijad. Seega puudub n-ö kontrollgrupp, mille alusel öelda, et täiskarskusega võrreldes on mõõdukas alkoholitarbimine tervisele kasulik, või vastupidi.

Edasi leidsid teadlased, et eakamad inimesed, kel tervis korras, võtavadki õhtusöögi kõrvale klaasi veini, kuid kas nad on sellepärast tervemad või oleks nad terved ka ilma selle pokaali veinita, jääb enamasti taolistes uuringutes ütlemata.

Uuringu üks autoritest Tim Stockwell tõi välja, et inimesed üldiselt vähendavad alkoholijoomist vanemaks saades. Seda ka siis, kui neil on tervis korras ja nad ei võta ravimeid, mis välistaksid alkoholitarvitamise.

Seega tegu on üldjuhul lihtsalt tervemate inimestega, kes lubavad endale natuke alkoholi.

Stockwelli uurimisrühm leidis varasemaid andmeid analüüsides, et nende hulgas, kes praegu tarbivad kuni kaks ühikut alkoholi päevas, on suremus südamehaigustesse väiksem.

Samas aga pikaajaliste uuringute andmetest, milles uuriti alla 55-aastaste alkoholitarbimist ja seda jälgiti pikema aja vältel, selgus, et neil inimestel ei ole väiksemat südamehaiguste esinemist või sellesse suremist. Seega pikaajaline, kas või mõõdukas alkoholitarbimine ei vähenda südamehaiguste riski.

Värske artikli sõnum on ennekõike üks: varasemad uuringud, mis on näidanud positiivset seost mõõduka alkoholitarbimise ja hea tervise vahel, võivad sageli eksitada just seepärast, et jätavad arvestamata väga palju lisategureid, mis statistikat mõjutavad.

Seega pole tõestatud, et väike kogus alkoholi iga päev teeks meie südamele head, nagu pole tõestatud ka vastupidist. Küll aga on jätkuvalt positiivne mõju kehale liikumisel, tervislikel toitumisharjumustel ja rõõmsal ellusuhtumisel.