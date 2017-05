Tartu ülikool korraldas esimese Euroopa füüsikaolümpiaadi

Pühapäeva hommikul Tartu ülikooli Physicumis alanud olümpiaadi eksperimentaalsete ülesannete raskuspunkt oli leida töötavad lahendusskeemid, mitte lahenduste rakendamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Rahvusvahelisel olümpiaadil on ülesanded väga pika tekstiga nagu ülikooli eksamid, aja peale, kes on kiirem lahendama. Meil seevastu on ülesanded väga lühikese tekstiga ja lahendamine nõuab suurt nutikust ja loovust. Me otsime eelkõige loovaid õpilasi siin välja," selgitas Kree.

Võistlejate jaoks oli ka keerulisi ülesandeid. "Loomulikult võistlus, kus oli väga palju juhtmeid, aga väga vähe ruumi. Oli väga keeruline juhtmeid mitte vahetada, sest kui teha vigu, võinuks LED-valgusallikas katki minna ja ma arvan, et see ei oleks mu tulemustele hästi mõjunud," kirjeldas Saksamaalt tulnud võistleja Maurice.

"Ma arvan, et kõige raskem oli täna aru saada, mida me peame tegema ja enda viisi leidmine ülesannete lahendamiseks," ütles samuti Saksamaalt pärit võistleja Konstantin.

Et eksperimentaalsed ülesanded tundusid võistlejatele keerulised, ülesannete koostajatele üllatus ei ole.

"Me oleme jätnud neile vabad käed, aga tundub, et nad ei ole harjunud oma vabadust piisavalt kasutama. Tegelikult vabadus on neil suurem. Paljud ei julge piisavalt vabalt käituda ja mõned käituvad liiga vabalt ja unustavad mõned põhitõed ära," rääkis ülesannete koostaja Eero Uustalu.

Lisaks 19 Euroopa riigile osaleb Tartus alanud olümpiaadil õpilasi veel neljast külalisriigist Lõuna-Ameerikast ja Aasiast. Esimese Euroopa füüsikaolümpiaadi teoreetilisi ülesandeid lahendavad võistlejad esmaspäeval.