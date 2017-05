Ükssarvvaalad aitavad jää sulamist mõõta

Narvalid, kelle isasloomade koonu ehib kuni kolme meetri pikkune piikhammas, liiguvad tihtilugu sulava merejää serva lähistel.

Ameerika teadlased tahavad nüüd nende toredate loomade külge panna temperatuuriandurid, mis võimaldaks jälgida jää veealuse osa sulamist senisest otsesemalt.

Kogutud andmed saadetakse polaarorbiidil ümber Maa tiirutavatele NASA satelliitidele.

Tuleva aasta suvel algavat uurimistööd hakkab juhtima Eesti juurtega teadlane Kristin Laidre, kes on Washingtoni osariigis asuvas Washingtoni ülikoolis ökoloog.

Pühapäevases "Labori" saates tuleb juttu Eneliis Katteliga Tallinna tehnikaülikoolist, kes on uurinud, kuidas lagundada magusaineid, mida joogitootjad viimasel ajal suhkru asemel karastusjookidesse panevad. Tuleb välja, et need tehislikud ained võivad koguneda looduskeskkonda ja kahjustada seal näiteks veeolendeid.