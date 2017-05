Kopratamm hoiab jõevee jaheda

Ameerika teadlaste avastus on üsna üllatav. Varem eeldati, otse vastupidi, et kobraste tammiehitus tõstab jõevee temperatuuri. Jõepervelt langetatud puude jahe vari vee kohalt seetõttu ju kaob.

Teadlased eesotsas Nicholas Weberiga uurimisasutusest Eco-Logical Research jälgisid kaheksa aasta jooksul Oregoni osariigis voolava Bridge Creeki jõe temperatuuri 34-kilomeetrisel lõigul 23 vaatluspaigas. Selle aja jooksul kasvas sealsete kopratammide arv 24lt 120le.

Selgus, et kaheksa aastaga langes jõevee temperatuur keskmiselt 2,6 °C. Tammide toimel vähenes ka temperatuuri ööpäevane kõikumine.

Weber ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas PLOS ONE, et neisse jõgedesse, mille vesi on inimtegevuse toimel soojenenud ja kus elab soojakartlikke kalu, võiks asustada kopraid või rajada kunstlikke kopratamme.

Pole aga selge, miks tammid temperatuuri alandavad. Võibolla on asi lihtsalt selles, et tammide taga üles paisutatud suurte veehulkade üles soojendamiseks kulub päikesel rohkem aega.

Igal juhul võivad kopratammide üle rõõmustada peale kalade ka paljud muudki olendid. On teada, et need loomtegevuse toimel tekkinud rajatised soodustavad üleüldse kohaliku elurikkuse alalhoidu.