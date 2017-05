Akadeemiline loeng heidab vigastuste epideemiale kirurgi pilgu

Nagu kõigil haigustel, on ka vigastustel sageli kindlad põhjused, nende teket soodustavad ja takistavad tegurid ja erinevad võimalikud vältimise viisid. Kuigi vigastused on igapäevased ja invalidiseerivad nähtused üle maailma ja vigastussurmasid esineb kõige rohkem just noorte inimeste puhul, on vigastuste epideemia temaatika üle maailma pidevalt alarahastatud ja seetõttu on epideemia põhjuste teaduslik analüüsimine ja ennetavate meetmete väljatöötamine raskendatud.

Professor Peep Talvingu sõnul on Eestis teravate vigastuse osakaal madal, kui võrrelda meid USA, Lõuna-Aafrika ja teiste riikidega, kus illegaalseid relvi on ringluses palju. "USA Rahvuslik traumaregister annab nii kuulihaavade kui ka noavigastuste suurusjärguks 4 protsenti, mis tähendab, et läbivate vigastuste koguhulk on seal 8%. Lõuna-Aafrika läbivate vigastuste sagedus on 30% juures. Eestis olid 2013. aastal Eesti regionaalhaiglatesse jõudnud rasketelt vigastatutest vaid 5% läbivad vigastused," rääkis Talving, kelle sõnul on range relvakontroll viinud Eestis teravate vigastuste protsendi suhteliselt madalale.

Kuigi Eesti on läbivate vigastuste eest kaitstud, on siinne vigastussurmade osakaal Euroopa Liidu keskmisest kõrgem ning selle põhjused vajavad prof Talvingu sõnul üksikasjalikumat kaardistamist ja sekkumist. "Turvarihmad, kiivrid, relvakontroll, käitumine ühiskonnas ja efektiivne haiglaravi," loetleb Talving meetmeid, millega õnnetusi ja nende järgseid tüsistusi ning surmade arvu vähendada.

Professor Peep Talvingu inauguratsiooniloeng "Vigastuste epideemia kirurgi pilgu läbi" toimub 18. mail kell 16.15 Tartu ülikooli aulas.

Professor Peep Talving on õppinud Tartu ülikooli arstiteaduskonnas ravi erialal ja lõpetanud arstiõpingud Karolinska Instituudis. 2006. aastal kaitses Talving Karolinska Instituudis doktoriväitekirja teemal "Maksa- ja kaksteistsõrmiku vigastused ning vedelikuteraapia veritsusšoki ravis". Professor Talvingul on pikaajaline rahvusvaheline kliiniline ja teaduslik kogemus Rootsist, Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Ameerika Ühendriikidest. Lisaks arvukatele teadusartiklitele on ta avaldanud mitmeid käsiraamatute peatükke traumaatiliste vigastuste teemadel. 2015. aastast on prof Talving SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise kirurgia keskuse juhataja, SA Tartu ülikooli kliinikumi arst-konsultant ja Tartu ülikooli kirurgiakliiniku külalisprofessor. Alates 2016. aastast on Peep Talving Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kirurgiliste haiguste korraline professor.