TTÜ teadussekundid: kuidas muuta e-riik kodanikusõbralikumaks?

Eesti võib olla oma e-riigi üle õigustatult uhke. Just talle vajalike teenuste leidmist saaks teha aga oluliselt lihtsamaks, leiab Tallinna tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi professor Kuldar Taveter.

Taveteri uurimisrühmas on seatud eesmärgiks jõuda sinnamaani, kus on igal kodanikul e-riigis oma töölaud. Selle kaudu pakutaks just antud kodanikule tarvilikke teenuseid.

"Juhtumianalüüsides oleme pannud palju rõhku näiteks puuetega laste vanematele ja piiratud töövõimega inimestele. Tahaksime jõuda olukorrani, kus peale puude või vähenenud töövõime kindlaks tegemist ilmub vastava kodaniku virtuaalsele töölauale e-Riigist automaatselt informatsioon sellele inimese määratud või võimalike teenuste kohta," selgitas professor.

Informatsiooni virtuaalsel töölaual uuendataks pidevalt tehisintellekti abil, lähtudes muutustest inimese seisukorras, kuid samuti siis, kui tekib uusi võimalusi inimese abistamiseks.