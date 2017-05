Otse kell 15: Eesti ühiskond kiirenevas ajas

Miks on meil põhjust rääkida kiirenevast ajast ja kuidas Eesti ühiskond aja kiirenemisest tulenevate väljakutsetega toime tuleb? Seekordses webinaris esitleme mastaapset kokkuvõtet uuringust "Mina. Maailm. Meedia" 2002-2014, mis ühiskonnateaduste instituudis hiljuti kaante vahele jõudis. Püüame pikaajalise uuringu tulemuste valgusel vaadata, milline on Eesti ühiskonna infokäitumine ning kuidas meediakasutus ja kultuurisuhted on aja jooksul muutunud.

Stuudios on professorid Veronika Kalmus ja Peeter Vihalemm, oma sõna ütlevad sekka emeriitprofessor Viive-Riina Ruus (Tallinna ülikool) ja prof Vello Pettai (Skytte instituut).

Webinari saab vaadate reaalajas ajavahemikul kell 15.00-15.35.

Youtube'i sisseloginud jälgijad saavad webinari ajal live chat'i aknas stuudiosse küsimusi ja kommentaare esitada. Hiljem on webinar järelvaadatav TÜ ühiskonnateaduste instituudi Youtube'i kanalil.