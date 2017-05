Laktoositalumatud vajavad rohkem D-vitamiini

Toronto ülikooli värske teadusuuring näitab, et inimestel, kes on geenide järgi laktoositalumatud, on veres D-vitamiini tase madalam.

Piimasuhkru- ehk laktoositaluvus või -taluvus sõltub meie geenidest. Kui inimene talub piimasuhkrut, on tegu mutatsiooniga, mis annab aimu sellest, et aastasadade jooksul kohastusid meie esivanemad piima tarbimisega.

Suurem osa inimesi on aga laktoositalumatud (ehk laktoositaluvus on maailmas inimeste hulgas pigem harvaesinev nähtus) ja seda kõike mõjutab üks geen, mida lühidalt nimetatakse LCT geeniks.

Värskest uuringust selgub aga tõsiasi, et laktoositalumatutel inimestel on ka D-vitamiini hulk veres väiksem. Miks see nii on?

D-vitamiini omistamist seostatakse just piimatoodete tarbimisega, mida aga laktoositalumatud inimesed ei tarbi.

Samas on aga D-vitamini vaja, et tagada luude ja vere vahel kaltsiumi ja fosfori vahetus. D-vitamiini puudus põhjustab luude deminaralisatsiooni ehk lihtsamalt öeldes muutuvad luud hapraks.

Toronto ülikooli teadlased nendivad oma uuringu tulemusi vaadates, et ennekõike aitavad uuringu tulemused märguande neile, kes piima ei joo: sööge lisaks D-vitamiini või näiteks järgmisi toiduaineid: