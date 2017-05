Mitokonder toimetab palavikulises soojas

Inimese kehatemperatuur püsib tavaliselt 37 °C juures, kuid tuleb välja, et ka siis, kui palavikku ei ole, võib temperatuur raku sees tõusta ligi 50 °C'ni.

Raku sees on nimelt väikesed organellid – mitokondrid. Raku jõujaamad, mis toodavad raku tegevuse tarbeks energiat, põletades selleks ainevahetussaadusi. Põletamine on muidugi piltlik kujund. Leeki mitokondris ei ole, aga tuleb välja, et soojust siiski märgatavalt eraldub.

Pierre Rustin Prantsusmaa riiklikust tervise- ja meditsiiniuuringute instituudist ja kolleegid panid rakku helendavat valkainet, mille helendus kahaneb temperatuuri tõustes. Nad hoidsid sellise valguga varustatud neeru- ja naharakke 38 °C kraadi juures.

Selgus, et mitokondrid töötasid neis rakkudes 6–10 °C kõrgemal temperatuuril kui ülejäänud rakk. Tulemused on kirjas veebikeskkonnas BiorXiv avaldatud uurimuses.