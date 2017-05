Kuumal Neptuunil on algeline atmosfäär

Rahvusvaheline teadlasrühm eesotsas Hannah Wakefordiga Ameerika Ühendriikide kosmoseagentuurist NASA ja David Singiga Inglismaalt Exeteri ülikoolist on uurinud planeeti, mida võib nimetada kuumaks Neptuuniks, sest on umbes meie Päikesesüsteemi Neptuuni-suurune, aga tiirleb oma tähele nii lähedal, et selle temperatuur on meie Neptuuni omast palju kõrgem.

Wakeford, Singh ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Science, et kauge planeedi atmosfäär koosneb peaaegu ainult vesinikust ja heeliumist ning sealne taevas on ka üsna pilvitu. Atmosfääri koostis on primitiivne selles mõttes, et heelium ja vesinik on universumi vanimad ja levinumad elemendid.

Selline koostis võib viidata, et planeet ongi tekkinud oma tähele lähemal, kui meie Neptuun Päikesele või ka suhteliselt hiljem võrreldes meie Päikesesüsteemi gaasihiiglaste Neptuuni ja Uraaniga. Wakefordi ja Singi sõnul osutab selline erinevus Päikesesüsteemiga võrreldes, eriti arvestades seda, et kuumade Neptuunide atmosfääriuuringuid on alles hiljuti alustatud, et maailmaruumi planeetide atmosfääride seas on palju rohkem mitmekesisust, kui on seni arvatud.

Teadlased said planeedi HAT-P-26b atmosfääri kohta andmeid, kui see Maalt vaadatuna oma tähe eest läbi liikus. Osa tähevalgust jõudis meieni läbi planeedi atmosfääri, mis jättis valgusele oma jälje.