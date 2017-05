Lõvisid ähvardab sama oht, mis kunagi mõõkhambulisi tiigreid

Briti, taani ja rootsi teadlased kirjutavad ajakirjas Ecography, et samasugusel põhjusel võib samasugune saatus nüüd ähvardada ka meie ajani elanud suuri kaslasi nagu lõvi ja Sunda pantrik. Teadlased eesotsas Chris Sandomiga Sussexi ülikoolist analüüsisid põhjusi, miks surid jääaja lõpul välja mõõkhambulised kaslased, koopalõvi ja mõned teisedki suurkaslased.

Nad leidsid, et kui need loomad oleksid tänasel päeval elus, siis saaksid nende kunagisel levilal nad enda eelistatavatest saakliikidest jahti pidada ainult umbes 25 protsendile. Saakloomade arvukus on aga suures osas kahanenud just inimeste tegutsemise tagajärjel.

Sandom ja kolleegid püüdsid kogutud andmete põhjal välja nuputada, kas samasugune saakloomade arvukuse langus võiks kaasa tuua ka tänapäevaste suurkaslaste allakäigu. Nad jõudsid järeldusele, et kui kõik praegu suurkaslaste levilates elutsevad ohustatud saakloomaliigid kaoksid, jääks lõvidele alles 39 protsenti senises saagist ja Sunda pantrikutele ainult 37 protsenti.

Edasi arutlevad nad, et kui saakloomade arvukus tõepoolest jätkuvalt kahaneb, võib nende kahe kaslase püsimajäämine sattuda tõsisesse ohtu.