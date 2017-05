Vaataja küsib, "Rakett 69" võitja vastab

Palusime vastata noorel teadustalendil Karl Vilhelm Valteril, kes eelmisel nädalal võitis läbi hooaegade noorimana, vaid 9. klassi õpilasena, teadussaate „Rakett 69“.

„Vahet selles kohe kindlasti ei ole,“ sedastab Karl Vilhelm Valter. „Kõik liikumine on relatiivne. Ja meie võrdleme oma liikumist maapinnaga. Kui seista paigal, siis maapind püsib meie jalge all, me oleme kogu aeg siin nagu paigal. Kuigi tegelikult pöörleme koos maakeraga 2000 kilomeetrit tunnis*.

„Ja kui me jooksma hakkame, siis ka mitte mingit vahet ei ole, sest võime ümber päikse tiirleb maakera 100 000 kilomeetrit tunnis*. Nii, et me peaks hoopis selle liikumissuunaga mingit suurt vahet nägema, aga kohe kindlasti seda ei ole.“

Seega ei ole vahet, kas joosta maratoni maakera pöörlemisele vastas või samas suunas.

Maa pöörlemiskiirus ekvaatoril on 465,11 m/s ehk 1674,396 km/h. Maa tiirleb ümber Päikese kiirusega 20,1 km/s ehk 72 360 km/h.