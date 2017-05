"Väike draakon" leidis viimaks kodu

Aastal 1993 kui "Jurassic Park" esmakordselt kinodesse jõudis, tegi hiina põllumees erakordse avastuse. Mehele jäi silma päris dinosauruste fossiliseerunud munakurn koos sauruse embrüoga. Nüüd, enam kui 20 aastat hiljem, on teadlastel viimaks selge, kellega tegu on.

Peagi pärast fossiili leidmist kadusid säilmed musta turu avarustesse. Ainult selleks, et ilmuda mõni aeg hiljem välja juba Ameerika Ühendriikides. 1996. aastal võis igaüks näha Baby Louie'ks nimetatud embrüot juba nimeka ajakirja National Geographic esikaanel. "Me olime samal ajal fossiili üksikasjalikuma uurimise seaduslikkuse osas väga murelikud. Teadsime, et kui tahame selle kohta kunagi midagi avaldada, peame ootama, kuni see tagasi kodumaale jõuab," meenutas Kanadas asuva Calgary ülikooli paleontoloog Darla Zelenitsky ERR Novaatorile antud intervjuus.

Polnud aga kahtlust, et tegu oli millegi erakordsega. Leitud munade läbimõõt küündis 45 sentimeetrini. "Need meenutasid küll ovioraptosauruste mune, kuid olid teada-tuntud liikide munadest kaks-kolm korda suuremad. Olime päris hämmastunud. Ringi lendas väga palju erinevaid spekulatsioone. Mõned arvasid isegi, et tegu on türannosauruste munadega," laiendas paleontoloog. Ovioraptosauruste suunas kaldus kaalukauss taas alles 2007. aastal. Teadlased kirjeldasid hiiglaslikku ovioraptosauruste liiki, kes kasvas kaheksa meetri pikkuseks ja kolme tonni raskuseks.

Ligikaudu sama suureks oleks võinud Zelenitsky sõnul kasvada ka Baby Louie. Olgugi, et ilmale tulles kaalus saurus vaid 3–4 kilogrammi. "Nende välimus oli võrreldav ülekasvanud kaasuaritega. Muidugi on veidi veider ette kujutada, kuidas taoline kolm tonni kaaluv olend oma mune kaitstes ja haududes pesal istub," mõtiskles professor.

Aastal 2013 jõudis Baby Louie tagasi kodumaale Henani geoloogiamuuseumisse. Provintsi, kus Baby Louie leiti. Kaks aastat hiljem tõi Zelenitsky koos oma kanada, hiina ja slovakkia kolleegidega leiupaigast päevavalgele veel munakoori. Täiendavate uuringute järel otsustati nimetada saurus Beibeilong sinensis'iks, mis tähendab hiina keeles väikest draakonit.

"Mul on hea meel, et see lugu lõpuks õnneliku lõpu sai. See kõik on võtnud nii kaua aega, et ei teagi täpselt, mida tulevikus täpselt tegema hakkan," naeratas Zelenitsky. Samas loodab ta, et värske uurimuse mõtlevad paleontoloogid sagedamini ka võimalusele, et leitavate fossiilide näol võiks olla tegu ovioraptosauruste säilmetega, mis võiks pakkuda talle täiendavat uurimisainest.

Uurimus ilmus ajakirjas Nature Communications. Baby Louie. Autor: Darla Zelenitsky