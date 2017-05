Suhkrujoogid on kogu maailmas üha kättesaadavamad

Suhkrujoogid on Eestis praegu poliitilised päevakangelased, aga teema on üleilmne. Nüüd selgub Ameerika Vähiliidu äsja avaldatud uuringust, et suhkruga magustatud joogid on peaaegu kõikjal maailmas saanud inimestele üha kättesaadavamaks.

Teadlased analüüsisid suhkrustatud jookide reaalseid hindu ja hindu võrrelduna inimeste sissetulekuga 82 maailma riigis, sh 40 jõukas riigis ning 42 keskmise jõukusega ja vaeses riigis aastatel 1990–2016. Võrdluse mõõdupuuks võtsid nad Coca-Cola, mis on maailma tuntuim magusjook ja peaaegu kõikjal ka müügil.

Selgus, et uuritud 82 riigist said vaadeldud ajavahemikust suhkrustatud joogid inimestele hinna poolest kättesaadavamaks tervelt 79 riigis. Enamasti ühekorraga nii sel põhjusel, et inimeste sissetulekud kasvasid kui ka sel põhjusel, et joogid läksid odavamaks.

Magusjookide reaalhinnad kahanesid vaadeldud pikas ajavahemikus 56 riigis. Vaadeldud riikide elanik võis 2016. aastal osta sama suure osa sissetuleku eest magustatud jooke 71 protsenti rohkem kui 1990. aastal. Veel rohkem kasvas see protsent vaatluse all olnud arengumaades – 89 protsenti. Uuringu autorid analüüsisid võrdluseks ka pudelivee hindu ja leidsid, et vesi on tavaliselt kallim kui suhkrujook.

Autorid kirjutavad ajakirjas Preventing Chronic Disease, et valitsused peaksid kehtestama suhkruga maksustatud jookidele aktsiisimaksu. Nii nagu seda on tehtud näiteks sigarettide puhul.