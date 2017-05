Eesti teadlase pilt ajakirja Nature fotokonkursi võitjate seas

Palo tegi pildi “Teadlased jääl" 2010. aastal Hiina uurimislaeva Xue Long (Lumedraakon) pardal Põhja-Jäämerel viibides.

Kalasilmobjektiiviga tehtud foto aitab Timo Palo sõnul edasi anda Arktika suurust. “Me teame, et Põhja-Jäämeri on maakera ülaosas. See on nagu meie planeedi katus,” ütles Palo ajakirjale Nature antud intervjuus. Nii aitab laia vaateväljaga objektiivi moonutus seda katust omamoodi visualiseerida ning tuua esile selle pinnal olevaid pragusid.

Fotokonkursi võidutööd ilmusid ajakirja Nature 4. mai numbris. Varasemalt on Timo Palo sama pildiga võitnud ka Eesti teadusfoto 2011 konkursi.