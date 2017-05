Zika viirus võib USA-le tähendada enam kui miljardi dollari suurust kulu

USA poliitikakujundajad arutavad Zika viiruse võimalike majanduslike mõjude üle. Ajakirjas PLOS Neglected Tropical Diseases avaldatud mudeli alusel arvutati välja, et sõltuvalt sellest, kui laialdaselt viirus levib, võib see minna USA-le maksma 183 miljnist dolarist kuni 1,2 miljardi dollarini.

Yale'i ja Johns Hopkinsi ülikooli teadlased panid arvutisimulatsiooni abil kokku mitu võimalikku stsenaariumit, et saada teada, mis võiks Zika erineva ulatusega puhangud majanduslikult kaasa tuua.

Järgnev tabel näitab erinevate stsenaariumite arvutusi, kui palju läheks ühiskonnale maksma nakatumise tagajärjed, kui haigestunud oleks vastav protsenti inimestest.



Võrdluseks võib tuua näiteks selle, et Prantsuse Polüneesias, kus levib Zikaga sarnane viirus chikungunya, on haigestumus 10 protsenti.

Värske uuringu andmed aga ei võta arvesse veel lisanduvat nakatumist, mis kaasneb turismiga.

Uuringu autorid märgivad, et olid modelleerimisel üsna konservatiivsed, kuid isegi nende tulemuste põhjal võib öelda, et Zika levik koormab USA osariikide majandust ja inimeste tervist pikalt ja põhjalikult.

Üks Zika viiruse tüvi, mis on pärit Brasiiliast, on levinud alates 2015. aastast ning jõudnud praeguseks enam kui 40 riiki üle maailma. USA-s on nakatumisjuhtumid tuvastatud kuues osariigis, mis tähendab, et just seal on Zika leviku oht kõige suurem.

Nakatunud inimesel on palavik, lihasvalu ja peavalu, mis panevad tervishoiusüsteemile ja tööturule surve. Suurem ja pikaajalisem mõju on aga viirusega nakatunud rasedatele, kel võivad sündida tõsise sünnidefektiga lapsed. Enim on Zika viirust seostatud mikrotsefaalia ehk väiksema pea ümbermõõduga, millega omakorda kaasnevad arenguhäired.