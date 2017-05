Vandumine teeb tugevamaks

Süüria sõjavideod on lavastus. Jõukad pankurid Rotschildid elavad kaua, sest saavad Iisraelist salajast ravimit. Need on vaid mõned näited narratiividest, millesse on üritatud põimida Prantsusmaa presidendikandidaate. Kuigi libauudiste osakaal on olnud seni Euroopas valimiste eel võrdlemisi tagasihoidlik, ei tohiks ühiskond valvsust kaotada, hoiatavad Oxfordi ülikooli teadlased.