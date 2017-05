Põnev animatsioon näitab, kus kakerdavad kaelustega põdrad

Yes, definitely a moose, but why the orange collar? Scientists from the zoology and geography departments have been marking moose with GPS-collars to study the movements of moose in the vicinity of the new Tallinn-Tartu highway section. Six moose have been collecting and sending useful data for several months already, let's hope they manage to avoid dangerous predators, hunters and fast cars for the remainder of the study. Jah, kahtlemata põder, aga miks tal oranž kaelus on? Zooloogia ja geograafia osakondade teadlased on märgistanud põdrad GPS-kaelustega, et uurida nende liikumist uue Tallinn-Tartu maanteelõigu läheduses. Kuus põtra on juba mitu kuud kasulikke andmeid kogunud ja neid teadlastele saatnud, loodame, et neil õnnestub uurimisperioodi lõpuni vältida nii ohtlikke kiskjaid, kütte kui kiireid autosid. (Text and photo by Ragne Oja. Posted by S.Holm) #unitartu #moose #gpstracking #science

