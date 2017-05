Diabeeti saab leevendada nutitelefoni ja valgustundlike rakkudega

Kuue aasta eest tuli ühele Ugandas Bundogo metsas elavale šimpansile pähe mõte hakata kasutama joogikohast vee ammutamiseks sammalt. Peagi võtsid kombe üle tema seitse lähikondlast. Karja juurde tagasi pöördunud teadlaste sõnul on käitumismall veelgi levinud, viidates, et tegu on tõepoolest kultuurilise nähtusega.