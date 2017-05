Elektrood tuvastab, kas tita sai haiget

Titt nutab, aga miks? On tal kõht tühi või on ta saanud haiget? Kuniks imik rääkida ei oska, ei saa temalt seda ka küsida. Nüüd on briti teadlased leidnud võimaluse, kuidas aru saada, et titel on valus.

Rebecca Slater Oxfordi ülikoolist ja ta kolleegid analüüsisid imikute ajulaineid, kui neilt võeti korrapärasel arstlikul vaatlusel vereproovi. Elektroentsefalogramm näitas pärast imiku talda tehtud torget iseloomulikku signaali.

Edasine vaatlus näitas, et mida rohkem titt torke peale näo krimpsu tõmbas, seda tugevam oli ka ajulaine signaal. Näo krimpsutamise intensiivsust võib pidada ka valu tugevuse näitajaks. Kui imiku kannale valuvaigistavat määret pandi, siis torke peale ajusignaali ei tulnud.

Kui need asjaolud olid välja selgitatud, saidki Slater ja kolleegid töötada välja ka valu tuvastamise seadme. Selle põhiosaks on väike elektrood, mis kinnitatakse imikule pealaele. See registreerib siis iseloomuliku valusignaali ja annab sellest teada.

Edaspidi võib sellisest seadeldisest kasu olla, kui imikutele on vaja teha näiteks valutekitavaid meditsiiniprotseduure. Siis on kohe näha, kui väikesel patsiendil valus on ja saab selle vältimiseks midagi ette võtta.

Slater ja kaasautorid kirjutavad oma meetodist ajakirjas Science Translational Medicine.