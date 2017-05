Kristjan Port: targad linnad võivad inimestest hulluda

Maailmapildi puhul on kindlasti huvitav teada, mis ajab teda kõikide maiste projektide kõrval mõtlema lisaks veel kosmose vallutamisele. Reisimisele turistina ümber Kuu või siis pikema eesmärgina kavandama tutvumisretke Marsile. Vastus võib tunduda mõnele inimesele kurvastav.

Vähemalt nendelt kes loodavad nutikast ettevõtjast inimkonna päästjat. "Ma ei püüa olla kellegi päästja. Püüan lihtsalt mõelda tulevikule, et mitte olla kurb" – täpsustas Elon oma mõttemaailma. Jätkates, "sul peab hommikul ärgates olema põhjuseid elamiseks" ning lisas, et "kui tulevik ei paku võimalust olla kusagil seal tähtede vahel, olla multiplanetaarne liik, siis oleks see uskumatult masendav". Lõpuks palus ta end informeerida, kui olukord olevikus või tajutavas tulevikus peaks muutuma pööraselt arulagedaks.

Viimane polegi lootusetu võimalus. Näiteks võivad linnad muutuda ja teiseneda tehnoloogia abil hiigelorganismideks, millel või kellel võivad esineda isiklikud psüühilised probleemid. Olgu täpsustatud, et vaimse maailma probleemid on linnal, mitte selle asukatel. Samas ei jää elanikel kuigi palju valikuid olla paremas seisus, kui elukeskkond muutub meeletuks. Nutikaks muutuvate linnade teemat käsitles Bostonis asuva eetika ja tärkavate tehnoloogiate instituudi tehnoloogiadirektor Marcelo Rinesi.

Hetkel kujutavad linnad üksikute tehniliste süsteemide kollektsiooni. Neist igaühte püütakse käitada vastavalt vajadustele. Selles protsessis sünnib informatsiooni, millega need üksused siis omavahel mingil määral arvestavad. Sel moel sünnib osaline teadvus, aga see on fragmenteeritud.

Tõenäoliselt ainukeseks erandiks, mille puhul täna võib märgata linnaelus sujuva ja iseseisva mõtlemise tärkamist, leiab aset tõsise ohu olukorras, näiteks terrorisündmuse puhul. Siis kasvab lugematutest kaameratest, anduritest, töötsüklitest ja muudest linna tegevustest kogunevast infost koordineeritud tegutsemine. Tärkab teadvus sellest, kes kus parajasti asub ja kus ning miks midagi juhtub või siis ei juhtu. Kõik linnateenistused teenindavad ühte terviklikku kõrgendatud julgeoleku eesmärki.

Põhimõtteliselt rajataksegi tänapäeva linnu arvestades kahte peamist otstarvet. Need on autod ja julgeolek. Ülaltoodud julgeolekuintsidendi nagu terrorismi või selle tõsise riski reaktsiooni kõrval võib sarnast terviklikkusele püüdlevat süsteemi, kui terviku toimimisest sündivat kavandatud käitumist võib märgata seoses liikluse korraldamisega. Seega võib tänaste linnade seisundit iseloomustada peamiselt hirmule reageeriva miniatuurse ajuga.

Seega on vähemalt mingisugused refleksid olemas enam-vähem kõikides suurtes linnades. Kaasaegne aeg lisab aga linnadesse tasahilju närvisüsteemi elemente juurde. Nendeks on andmeside kaudu pidevalt keskkonnaga ühenduses olevad inimesed. Linnadesse lisatakse olustikku jälgivaid andureid, millega juhitakse linnade energeetikat, valgustust ja üldist ainevahetust joogiveest kanalisatsioonini.

Sel teel muutuvad linnad üha keerulisemateks, infot vahetavateks ja kohanevateks süsteemideks, milles tärkavad omalaadsed tajunähtused ja reaktsioonid keskkonnamuutustele. Kuid ka omad mõtted, mis on seotud plaanide ja kavatsustega. Linnades hakkavad tärkama iseloomu ja psühholoogia väljendused.

Need iseteadvad reaktsioonid ei ole enam allutatud pelgalt autode sujuvale juhtimisele või valivale eneseisolatsioonile terrorirünnaku korral. Selline linn mõtleb suuremas plaanis. See valib, mida millalgi teeb ning miks. Esialgse lootuse järgi peaks selles kõiges olema oma roll linnakodanikel ja nende tegevuses.

Kuid teate ju küll, millised inimesed on. Näiteks kipuvad inimesed tehnilist mõistust proovile panema, nagu juhtus eelmisel nädalal Californias ühe tänaval patrulliva turvarobotiga, mida ründas purjus mees. Varasemalt on teada juhused, milles asusid lapsed kaubamajas laste rõõmuks ringiliikuvat ülisõbralikku ja viisakat robotit sellega mängimise asemel kiusama. Isejuhtivate autode loojaid hirmutab perspektiiv, et nii jalakäijad kui ka autojuhid hakkavad robotautodele kimbutamise eesmärgil tegema pettemanöövreid.

Ühesõnaga kui linnal kujuneb iseseisev mõistus, asub hulk kodanikke seda oma meelelahutuseks vaevama. Milliseid ideid tärkab siis sellisel linnal hommikul ärgates, et tal kurb meel ei oleks?

