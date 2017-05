Teepõõsa genoomijärjestus aitab mõista teesortide aroome

Miks on tees nii palju kofeiini? Miks on teesortidel just selline aroom, nagu neil on? Teadlased on nüüd vastuste leidmise teel suure sammu edasi astunud, sest nad on pärast pikka pusimist täielikult järjestanud hiina teepõõsa genoomi.

Hiinas tegutseva Kunmingi botaanikainstituudi taimegeneetik Lizhi Gao ja ta kolleegid avastasid, et teepõõsa genoomis on paljudest geenidest suur hulk koopiaid. See mitmekoopialisus tundub olevat kujunenud teepõõsa kodustamise tulemusel ja paistab suurendavat taime haiguskindlust.

Teepõõsa lehtedes on mitmekordses koguses ka neid geene, mis korraldavad kofeiini ja teesortidele iseloomulikke aroome andvate flavonoidide sünteesi.

Gao tunnistas, et kuigi tema labor on järjestanud juba enam kui kahekümne taime genoomi, osutus teepõõsa genoomi järjestuse kirjeldamine erakordselt keerukaks. Tööks kulus üle viie aasta. Üheks põhjuseks on kindlasti ka teepõõsa genoomi suur maht – üle kolme miljardi aluspaari, mida on neli korda rohkem kui näiteks kohvipuul.

Kuid töö jätkub. Teepõõsal on palju sorte ja edasi ongi kavas täpselt järjestada paljude maailma teesortide genoom. Gao ja kolleegid oletavad, et teesordi aroomi kujunemisel mängib samuti rolli, mitu koopiat mingist geenis mingi teepõõsasordi genoomis on. Samuti aitavad need edasised uuringud küllap paremini mõista, kuidas teepõõsas oma paljudes sortides on üle maailma levinud.

Praegusest uurimistööst kirjutavad Gao ja kaasautorid ajakirjas Molecular Plant.