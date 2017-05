Keskkonnafilm: kõrgklassi jahiturism õigustamas looduse hävitamist

Ulrich Seidli dokumentaalfilm "Safari" on jätk tema põhiteemale, milles ta vaatleb inimloomuse tumedamat poolt läbi valge mehe ürgse kutsumuse – jahipidamise.

Aafrika savann Namiibias, Leopard Lodge’s, on see koht, kus Euroopa kõrgklassi jahituristid on põgenenud Aafrikasse eesmärgil tunda ennast tõelise looduse kuningana, kus raha eest saab kõike.

Nambiibia pole sugugi ainus koht, kus seesugune jaht on lubatud.

Filmi tegelased on peamiselt Austria ja Saksa jahituristid, kes on tulnud Namiibiasse seiklema ja jahti pidama. Lisaks sellele näeb filmis jahiturismi eestvedajaid, kelles peegeldub jahiturismi korruptiivne vorm.

Peamised tegelased on Aafrikasse sisse rännanud ning kasutavad kohalikke elanikke ära. Kohalikud, kes seda äri ajavad vahetavad omavahel infot loomade asurkondade kohta.

Kuigi kohalikud toovad tihti põhjenduseks, et taoline jahiturism toob riiki raha, siis jaotub see raha siiski ebaühtlaselt ning kaalukauss langeb enamasti jahiturismipidajate ja riigiisade taskutesse.

Filmis näeb jahipidamist väga harjumatul ja seninägemata moel, kus pole kohta põnevusel. Pigem näeb jaht Seidli filmis välja monotoonse ja igavat ettevalmistust nõudva tegevusena.

Keskkonnakuu avafilm "Safari" maalib iroonilise ja vapustava pildi Aafrika jahiturismist ning verejanulist hobi harrastavatest lääne turistidest. Paljud meist on arvanud, et see šokeeriv lõbu on ammugi jäänud minevikku, kuid filmi autorid näitavad, millised on lood tegelikkuses. Provokatiivses filmis õigustavad jahituristid oma kirge muuhulgas väitega, et see õpetab inimesi loodust austama.

Soovitame vaadata keskkonnakuu dokfilme ETV2-s maikuu teisipäeva ja neljapäeva õhtuti kell 22.05.