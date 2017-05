Laser jahutas aine peaaegu absoluutsesse nulli

Nüüd, mil Eesti ilmad on loodetavasti mõneks ajaks soojemaks pööramas, teatavad ameerika füüsikud uuest saavutusest külmateaduse alal. Esimest korda teaduse ajaloos on neil korda läinud jahutada kolmeaatomilistest molekulidest koosnev aine peaaegu absoluutse nulltemperatuurini.

Ivan Kozyryev ja ta kolleegid Massachusettsi tehnoloogiainstituudi ja Harvardi ülikooli ülikülmade aatomite keskusest jahutasid strontsium-monohüdroksiidi molekule laseriga ja suutsid need viia vähem kui tuhandiku kelvinilisele temperatuurile.

Füüsikud on aatomeid laserkülmutanud juba 1970. aastatest peale. Kozyryev ja kolleegid kasutasid külmutusvõtet, mille pakkus 1989. aastal välja Nobeli auhinna laureaat Claude Cohen-Tannoudji. See niinimetatud Sisyphose meetod seisneb selles, et laserkiir paneb aatomid või molekulid liikuma potentsiaalipinnal pidevalt piltlikult öeldes ülesmäge, mistõttu nad kaotavad energiat ja jahtuvad.

Molekulide ülimadalale temperatuurile jahutamise oskus võib edaspidi kasuks tulla kvantarvutite ehitamisel. Samuti võib on keemikutel külmade molekulidega toimuvaid reaktsioone hea üksikasjalikumalt vaadelda.

Oma saavutusest kirjutavad Kozyryev ja kaasautorid ajakirjas Physical Review Letters.